Come ogni anno, la giunta regionale ha approvato lo stanziamento di risorse per il rilascio di agevolazioni tariffarie.

In particolare le risorse sono state stanziate a favore delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale, Comuni esercenti servizi di trasporto pubblico locale in economia e enti locali con contratto in regime gross-cost, per il tramite delle agenzie per il tpl e dell’Autorità di Bacino Lacuale Iseo.

Quest'anno sono stati erogati 14 milioni di euro per compensare economicamente l’emissione dell’agevolazione IVOL AGEVOLATA dedicata a cittadini invalidi e ultra 65enni a basso reddito per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale a tariffa agevolata. Le tessere rilasciate - per il 2023 - sono state circa 58.217.

‘Io Viaggio ovunque in Lombardia Agevolata’ è un abbonamento per treni suburbani e regionali, autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, funivie, funicolari e servizi di navigazione del lago d’Iseo.

