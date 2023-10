Più controlli sul territorio a beneficio dei cittadini e della vivibilità. Sulla scorta di quanto fatto negli anni scorsi, l'Amministrazione comunale di Parabiago vuole intensificare il presidio del territorio e lo fa dopo avere ottenuto nuovi finanziamenti in Regione.

Più controlli sul territorio a beneficio dei cittadini e della vivibilità. Sulla scorta di quanto fatto negli anni scorsi, l'Amministrazione comunale di Parabiago vuole intensificare il presidio del territorio e lo fa dopo avere ottenuto nuovi finanziamenti in Regione. "Per meglio vigilare e prevenire situazioni di pericolo di sicurezza urbana e stradale - dice il Comune in una nota - intensificando, tra gli altri, anche i controlli per guida sotto l'effetto di alcool o in stato d'alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti, i controlli di dicembre coinvolgeranno anche altri Comandi di Polizia Locale dell'Asse del Sempione". Gli straordinari effettuati dai Vigili saranno copertii interamente dai contributi della Regione. "Negli ultimi mesi - spiega l'assessore alla sicurezza Barbara Benedettelli - sono stati fatti diversi servizi congiunti che hanno portato ottimi risultati di sicurezza, l'ultimo, per esempio, sabato scorso durante il quale il nostro Comando è intervenuto con tre autovetture e nove operatori, è quindi importante avere a disposizione una struttura più completa in termini di strumentazione e supporto alle squadre in servizio". Cucchi ha dal canto suo sottolineato come "Continuare in questa direzione diventa importante".

