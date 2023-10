Fino al 5 novembre al secondo piano del Museo del Tessile di Busto Arsizio è possibile visitare un allestimento temporaneo dal titolo 'Storie di Velluto'.

Fino al 5 novembre al secondo piano del Museo è possibile visitare un allestimento temporaneo dal titolo 'Storie di Velluto'. L’esposizione, realizzata in occasione del compleanno del Museo del Tessile di Busto Arsizio, aperto al pubblico il 28 ottobre del 1997, presenta una selezione di quaderni di tessitura, tessuti, messincarta e altri oggetti legati alla produzione dei velluti. Dai velluti operati, che vantano un’antica tradizione, si passa ai tessuti moda nobilitati da ricami e applicazioni, fino ai più moderni velluti a coste, nati per l’abbigliamento informale. Completano l’esposizione alcune opere tessili, che trasferiscono la bellezza del tessuto su un nuovo piano, passando dall’arte del tessere, connubio di saperi antichi e moderne tecnologie, alla fiber art, dove il tessuto si fa medium e materia nelle mani dell’artista. In mostra sono esposti sia pezzi provenienti dai depositi museali sia prestiti da collezioni private e archivi aziendali.

