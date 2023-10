Insieme: sport per tutti

Prima in piazza Mazzini, quindi in quella Ardizzone: quando si dice “un pomeriggio… a tutto sport”. Già, perché proprio lo sport è stato certamente l’indiscusso protagonista.

Prima in piazza Mazzini, quindi in quella Ardizzone: quando si dice “un pomeriggio… a tutto sport”. Già, perché proprio lo sport è stato certamente l’indiscusso protagonista sabato scorso (30 settembre). Allora, ecco che gli appuntamenti si sono aperti con l’inaugurazione della targa commemorativa di Castano Comune Europeo dello Sport, per poi lasciare spazio alle tante associazioni sportive ed alle loro attività e dimostrazioni. “Grazie a chi ha lavorato e ci ha affiancato per promuovere e trasmettere i valori dello sport in tutta la nostra città - ha commentato il vicesindaco Carola Bonalli - Oggi, dunque, è un ulteriore e importante tassello di un lungo percorso che da mesi ci vede in prima linea. Stiamo facendo assieme qualcosa di bellissimo. Siamo riusciti, infatti, a portare le singole discipline fuori dalle palestre e dagli stadi, andando nei parchi, nelle scuole e fino in piazza. Se siamo arrivati a simili risultati è perché ci si è mossi da squadra; gli uni con gli altri, insomma, Amministrazione comunale, associazioni e singoli cittadini. Castano è cresciuta ancora di più. Castano è diventata sempre più un punto di riferimento per lo sport”. (Foto Gianni Mazzenga)

INSIEME: POMERIGGIO... A TUTTO SPORT



