Approvato il piano di diritto allo studio 22/24

Il gruppo ‘Lista Luca Del Gobbo – Sindaco di tutti’ esprime grande soddisfazione per l’approvazione definitiva del Piano per il Diritto allo Studio 2023/2024 su iniziativa dell’Assessore alla scuola e ai servizi sociali Giampiero Chiodini.

Il gruppo ‘Lista Luca Del Gobbo – Sindaco di tutti’ esprime grande soddisfazione per l’approvazione definitiva del Piano per il Diritto allo Studio 2023/2024 su iniziativa dell’Assessore alla scuola e ai servizi sociali Giampiero Chiodini.

Questo Piano nasce dal confronto tra l’Amministrazione comunale e gli istituti scolastici nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascun istituto nel progettare e proporre il proprio percorso formativo.

L’Amministrazione ha ascoltato i bisogni e i suggerimenti avanzati e ha presentato le proprie proposte condividendo una serie di iniziative che non perdono mai di vista lo studente come ‘persona in crescita’, che deve essere accompagnato alla consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda ed aiutato a dare risposte a sé e alla realtà in cui vive. In quest’ottica si inseriscono gli interventi relativi alla ‘Scuola orientativa’, tema molto caro all’assessore, che sostiene la prosecuzione del progetto ‘Parti in IV’ allargandolo quest’anno anche agli istituti professionali. Il progetto quest’anno si inserisce in una proposta più ampia dal titolo ‘Giovani e Lavoro’.

Il Piano riserva grande spazio alle iniziative di collaborazione tra scuole e associazioni sportive, grazie al contributo dell’Assessore allo Sport e ai Giovani Mariarosa Cuciniello, riconoscendo lo sport non solo come fondamentale per il benessere fisico e mentale ma anche come un veicolo di trasmissione per i valori della socialità e del vivere civile.

Tutti i progetti diretti al riconoscimento del valore della persona (affettività, pari opportunità, bullismo e cyberbullismo) per crescere come cittadini consapevoli e attivi, vedono impegnate diverse agenzie educative del territorio oltre all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile.

Per quanto riguarda i servizi garantiti, va sottolineata la grande attenzione posta sull’Educativa scolastica per la quale è prevista una copertura di più di 1 milione di euro. Un impegno di spesa che testimonia anche in questo caso come, per quanto possibile, si sia cercato di non lasciare indietro nessuno nel suo bisogno di acquisire sicurezza e autonomia.

La bontà del provvedimento è attestata anche dal consenso che ha ottenuto in consiglio comunale, raccogliendo il voto positivo o l’astensione anche da parte di alcuni consiglieri della minoranza.

Ancora una volta l’amministrazione guidata dal Sindaco Luca Del Gobbo ha saputo valorizzare il contributo di chi ogni giorno lavora sul campo giocando la propria competenza e la propria passione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!