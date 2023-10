La terra trema anche in lombardia: scossa a Bergamo

Nella mattinata si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a Comun Nuovo. L'assessore La Russa: "Non si registrano danni a persone o cose".

"La sala operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia sta monitorando costantemente e con attenzione, d'intesa con la Prefettura, il Comando dei Vigili del fuoco, la Provincia, i Comuni e le autorità locali, la situazione del territorio della provincia di Bergamo dove, questa mattina, sono state avvertite delle scosse sismiche di magnitudo 3.0": lo afferma l'assessore regionale alla Protezione Civile Romano La Russa.

"Il fenomeno ha interessato, in particolare, la zona della Bassa bergamasca, tra Treviglio, Caravaggio e Spirano con epicentro a Comun Nuovo. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, sono state però evacuate alcune scuole in via precauzionale", conclude La Russa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!