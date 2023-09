Ripartito il calendario di eventi di OperaLombardia. Primo appuntamento, allora, il debutto di “Die Zauberflöte” (Il flauto magico), di Wolfgang Amadeus Mozart, andato in scena il 28 settembre scorso al Teatro Sociale di Como.

Ripartito il calendario di eventi di OperaLombardia. Primo appuntamento, allora, il debutto di “Die Zauberflöte” (Il flauto magico), di Wolfgang Amadeus Mozart, andato in scena il 28 settembre scorso al Teatro Sociale di Como. Fanno parte del cast vincitori e finalisti delle ultime edizioni del Concorso AsLiCo diretti dal M° James Meena, stimato direttore d’orchestra, che guiderà la compagnia anche in alcune recite in programma al Teatro di Opera Carolina di Charlotte nell’aprile 2024. L’opera sarà rappresentata nei diversi teatri di tradizione lombardi: Teatro Ponchielli 6 e 8 ottobre; Brescia, Teatro Grande 13 e 15 ottobre; Pavia, Teatro Fraschini 20 e 22 ottobre.

