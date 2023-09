L'assessore Caruso in visita alla Edam di Gallarate

L'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha visitato la Edam di Gallarate, azienda attiva dal 1998 nel campo ambientale, industriale e delle emergenze.

"Ho avuto modo di apprezzare particolarmente il lavoro e i risultati anche della Prodoc. Si tratta di un ramo di Edam, nato per offrire servizi di prevenzione, manutenzione e gestione di emergenze a seguito di danni sul patrimonio archivistico, bibliotecario e cartaceo di realtà pubbliche e private" ha detto l'assessore Caruso. "Mi ha particolarmente colpito il ProdocLAB. Si tratta di una realtà dotata di attrezzature all'avanguardia per il trattamento della carta e di personale altamente specializzato".

"Il settore del recupero e della salvaguardia dei beni librari e documentari - ha aggiunto - è fondamentale per la tutela dell'immenso patrimonio culturale italiano diffuso su tutti i territori. In quest'ambito la Prodoc rappresenta una unicità nel panorama nazionale e internazionale, anche grazie alla professionalità e alla passione degli operatori". "Sono grata per l'accoglienza ricevuta - ha concluso l'assessore regionale - e orgogliosa di queste eccellenze presenti sul nostro territorio".

