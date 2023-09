Una grande festa per inaugurare un nuovo spazio dedicato alla città e a tutti i cittadini. Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, inaugura ufficialmente la piazza d’acqua dell’Arca di Milano, che ospita il nuovo headquarters in via Rimini, a Romolo.

Una grande festa per inaugurare un nuovo spazio dedicato alla città e a tutti i cittadini. Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, inaugura ufficialmente la piazza d’acqua dell’Arca di Milano, che ospita il nuovo headquarters in via Rimini, a Romolo. Musica, teatro, giochi e attività per ragazzi, famiglie e bambini di ogni età, per una giornata all’insegna del divertimento.

All’evento interverranno Francesco Vassallo, Vicesindaco della Città metropolitana di Milano, Gaia Romani, Assessora ai Servizi Civici e Generali del Comune di Milano, Santo Minniti, Presidente Municipio VI, Claudio Venghi, vicepresidente di ATO Città metropolitana di Milano, Yuri Santagostino, Presidente di Gruppo CAP, e Alessandro Russo, Amministratore Delegato di Gruppo CAP.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!