Autunno in Lombardia

L'autunno è la stagione ideale per scoprire le bellezze della Lombardia. Ecco alcune idee per immergersi nella natura e nella cultura, ammirare il paesaggio, fare sport, scoprire le sue tradizioni, i borghi storici, i suoi lati più nascosti e insoliti.

- Il foliage in Lombardia dalla Via Francigena alla greenway della Val Brembana, dalla Val Masino in Valtellina alla Via dei Monti Lariani, la Lombardia offre incantevoli paesaggi naturali che diventano magnifici con i colori d'autunno. Scopri i luoghi in cui si ammira il foliage più suggestivo di stagione www.in-lombardia.it/it/foliage-lombardia.

- Agriturismi, relax e sapori gli Agriturismi della Lombardia sono luoghi rilassanti e ricchi di esperienze per il tempo libero e le vacanze. L'autunno è la stagione ideale per staccare dalla frenesia della città e programmare un week end fuori porta a contatto con la natura e alla scoperta dei sapori locali. Scopri gli agriturismi di Lombardia www.agriturismo.regione.lombardia.it/webagri/#/homepage.

- Eventi enogastronomici tra sagre, fiere e rassegne enogastronomiche, l'autunno è la stagione dei buongustai. Scopri gli eventi enogastronomici più importanti della stagione dedicati ai prodotti e alle specialità tipiche della cucina lombarda www.buonalombardia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/buonalombardia/a....

- Stradivari Festival dal 7 ottobre al 18 dicembre le star del violino si ritrovano a Cremona, la manifestazione, giunta alla IX edizione, è una delle principali rassegne internazionali dedicate al violino e agli strumenti ad arco. Scopri il programma www.stradivarifestival.it/.

- Festa del Torrone a Cremona da sabato 11 a domenica 19 Novembre 2023 ritorna la storica Festa del Torrone, kermesse che porta tra le vie del centro storico stand ed eventi legati al dolce tipico della città. Tra gli appuntamenti le maxi-costruzioni di Torrone, il Torrone d'Oro, la Rievocazione Storica del Matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e lo Spettacolo Finale che da sempre accompagnano la festa. Regione Lombardia sostiene la manifestazione con un contributo. Scopri di più www.festadeltorrone.com.

- Tempo di vendemmia una gita in bici tra i vigneti, per ammirare i colori dell'autunno e scoprire le produzioni vinicole d’eccellenza della regione. Il portale turistico InLombardia ha individuato alcuni itinerari da percorrere in sella. Scopri di più www.in-lombardia.it/it/sfumature-dautunno-wine-bike-tour.

Andar per funghi l'autunno è la stagione dei funghi, tra le diverse specie i più desiderati e ricercati sono i porcini. Ecco alcune mete (quasi) infallibili per scovare il "re dei funghi" www.in-lombardia.it/it/visitare-la-lombardia/active-green/andar-funghi-l....

