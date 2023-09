Disabilità: centri per la vita indipendente

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, ha dato il via libera alle prime disposizioni attuative relative all'avvio dei Centri per la Vita Indipendenti in attuazione della Legge regionale 25/2022 (Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente inclusione sociale di tutte le persone con disabilità).

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, ha dato il via libera alle prime disposizioni attuative relative all'avvio dei Centri per la Vita Indipendenti in attuazione della Legge regionale 25/2022 (Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente inclusione sociale di tutte le persone con disabilità).

Esprime soddisfazione l'assessore Lucchini: "L'approvazione delle linee guida per il funzionamento e la gestione dei Centri per la Vita Indipendente è la messa a terra di un progetto innovativo che ha ispirato la nostra legge regionale e ha aperto concretamente la strada al diritto alla vita indipendente mettendo tutte le persone con disabilità in condizione di scegliere come vivere la propria vita e decidere dove, come e con chi vivere".

L'obiettivo, chiarisce l'assessore, "non è rivolto necessariamente alla costruzione di una vita per conto proprio, ma mira all'autodeterminazione delle persone con disabilità, riflettendosi anche nell'ambito familiare del soggetto interessato".

Il diritto alla vita indipendente, sottolinea Lucchini, "è trasversale alle politiche regionali comprendendo, quindi, quelle di carattere sociale, socioassistenziale, sociosanitario, sanitario ma anche di supporto all'inclusione scolastica e lavorativa, quelle relative all'accessibilità, alla mobilità e alla piena partecipazione alla vita sociale e politica".

Infine, conclude l'esponente della Giunta lombarda, "con la deliberazione di oggi abbiamo voluto, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, definire le caratteristiche essenziali del Centro, l'organizzazione e le modalità di funzionamento: funzioni di front office, back office, attività di sensibilizzazione, supporto e attivazione della comunità. Un Centro che sarà ogni giorno al servizio dell'inclusione".

Con le risorse messe a disposizione dalla Legge regionale e in considerazione delle specifiche esigenze territoriali, si ritiene opportuno destinare interamente le risorse biennio 2023-2024 per l'avvio di almeno di n. 33 centri per la vita indipendente, garantendo così la presenza diffusa sull'intero territorio regionale.

Centri per la vita indipendente: ATS, ASST, Ambiti Territoriali, persone con disabilità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!