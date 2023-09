"I milanesi e la bicicletta. Utilizzi, ostacoli e opportunità di crescita. I risultati di un’indagine quantitativa nell’area di Milano e Monza", presentata in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, giovedì 21 settembre.

"I milanesi e la bicicletta. Utilizzi, ostacoli e opportunità di crescita. I risultati di un’indagine quantitativa nell’area di Milano e Monza", presentata in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, giovedì 21 settembre.

Secondo l’indagine presentata in Camera di commercio, relativa al mese di marzo 2023, il 40% delle persone del territorio di Monza e Brianza si sposta per meno di 10 km al giorno e il 19% per meno di 5 km. Ma limitazioni all’uso della bicicletta sono risultate per Monza Brianza: il troppo traffico per il 31%, la mancanza di piste ciclabili per il 28%, il percorso abituale non idoneo alla bicicletta per il 27% e il clima non adatto per il 24%.

In Italia, la ciclabilità è in crescita e attrae interesse tanto dal settore pubblico quanto da quello privato. La conoscenza del fenomeno è molto limitata per quanto riguarda le aspettative delle persone verso la bicicletta, gli ostacoli verso una sua maggiore diffusione e la predisposizione per l’acquisto di nuovi mezzi. Inoltre, le (poche) analisi quantitative disponibili non riescono a rappresentare accuratamente il fenomeno della mobilità ciclabile in Italia. Obiettivo dell’evento è stato quello di iniziare a diffondere conoscenza sullo stato di fatto della ciclabilità, il suo potenziale di sviluppo e le principali barriere che impediscono l’espressione di tale potenziale.

L’analisi è stata condotta da Outofthelab per Vesti Solidale, con la collaborazione scientifica di Decisio, nell’ambito del progetto pilota "La fabbrica delle biciclette usate di Milano" vincitore della "Call for solutions: Innovazioni in Volata 2022" promossa da Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi per lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione di soluzioni innovative nel mondo bike.

Sono intervenuti all'incontro: Sergio Enrico Rossi, Vice Segretario Generale Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi; Francesca Montisci, Decisio; Matteo Lovatti, Vesti Solidale; Davide Maggi, Assobici/La stazione delle biciclette; Andrea Franchini, Outofthelab.

Questa iniziativa rientra in uno sforzo più ampio da parte di Camera di Commercio sul tema ciclabilità e mobilità sostenibile, con l’attivazione di un progetto strategico pluriennale (2023-2026) per la promozione e lo sviluppo della bike economy, grazie a cui nell’annualità sperimentale 2022 sono stati erogati finanziamenti a 16 progetti innovativi specifici sul tema, create occasioni di network tra start up, investitori e imprese consolidate, sostenuti i trend più promettenti per il comparto (dal cicloturismo all’attrazione di investimenti).

Nel 2023 è stato rafforzato il ruolo di Tavolo Bike, quale luogo di scambio e di confronto tra esperti, associazioni di categoria, attori istituzionali, imprese per far emergere i bisogni specifici del settore e individuare risposte efficaci. Il programma prevede l’avvio, da ottobre, di una Bike Factory, un polo al servizio della filiera, con corsi di formazione per giovani e disoccupati, e servizi di matching domanda/offerta, per colmare la carenza di personale qualificato e creare un canale di recruitment dedicato; la messa a disposizione alle imprese di Bike Lab un pacchetto di misure di intervento sperimentali (dotazione iniziale: 700.000 euro) rivolte a segmenti strategici dell’ecosistema della bicicletta, dal cicloturismo (bando Turismo in bici, fino al 16 ottobre) alle start up innovative in tandem con quelle mature (Call for solution – Soluzioni per la mobilità in bicicletta, fino al 16 ottobre).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!