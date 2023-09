Forest Week: più consapevolezza sul ruolo delle foreste

Dal 23 al 29 settembre si tiene la campagna globale di FSC per promuovere la consapevolezza sull’importanza della gestione forestale responsabile

Una settimana per far crescere la consapevolezza globale circa l’importanza di una gestione delle foreste che sia sostenibile, dagli alberi alla filiera di prodotto, al fine di preservare un patrimonio di biodiversità e uno dei principali strumenti di lotta alla crisi climatica.

È questa la FSC Forest Week 2023, la campagna internazionale del Forest Stewardship Council® (la Ong che da trent’anni promuove nel mondo la gestione forestale responsabile) che si terrà in tutto il mondo dal 23 al 29 settembre: un’opportunità che invita aziende, marchi, gestori forestali e cittadini ad amplificare a livello globale la voce delle foreste, promuovendone la gestione responsabile, nonché la protezione degli esseri viventi che dipendono da esse.

Il tema di quest’anno, #TrustTheTree, fa luce proprio sul ruolo chiave che le foreste svolgono nella lotta alla crisi climatica e nella conservazione della biodiversità: attraverso l’uso di prodotti forestali provenienti da fonti sostenibili, tutti possono dare il proprio contributo e garantire foreste resilienti e rigogliose per tutti, per sempre.

A fronte di foreste in crescita ma poco gestite in Europa e a gravissimi problemi di deforestazione in altri continenti come Asia, Africa e America Latina, il lavoro di FSC e la promozione di un nuovo corso per le foreste del mondo è, infatti, sempre più importante. “Per questo il tema di questa edizione – spiega il Direttore di FSC Italia, Giuseppe Bonanno - sarà ‘Trust the tree’: fidarsi, contare sugli alberi, ma anche investire nelle foreste con sempre più decisione e attraverso azioni e comportamenti concreti”.

Per la campagna 2023, numerosi marchi e gestori forestali hanno deciso di collaborare con FSC e pubblicheranno contenuti giornalieri sulle principali piattaforme social, organizzando eventi di divulgazione, collaborando con scuole o enti territoriali e predisponendo sconti su prodotti certificati FSC. Solo un anno fa, la Forest Week 2022 ha coinvolto più di 1.200 partner provenienti da oltre 40 Paesi, raggiungendo 42 milioni di consumatori in tutto il mondo.

“Le persone – aggiunge Bonanno - considerano sempre più l’impatto delle loro scelte di acquisto su foreste ed altri ecosistemi, e preferiscono i marchi che offrono opzioni sostenibili: la FSC Forest Week rappresenta l’occasione per trasformare piccole azioni quotidiane in un movimento globale. In questo senso, scegliere prodotti certificati FSC è un modo semplice per contribuire a combattere la crisi climatica e della biodiversità”.

