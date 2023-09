Un'altra volta coi blink-182: 'One more time' è il loro nuovo album

Giovedì 21 settembre esce in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 22 settembre ‘One more time’, il nuovo singolo dei blink-182 che anticipa l’attesissimo album omonimo in uscita il 20 ottobre e già disponibile in pre-order.

Anticipa l’attesissimo album ‘One more time’ in uscita il 20 ottobre e già disponibile in pre-order che dopo più di un decennio vede la partecipazione dell'iconica formazione del gruppo composta da Mark Hoppus (basso e voce), Tom DeLonge (chitarra e voce) e Travis Barker (batteria).



Il trio ha inciso l’album nel bel mezzo del tour di reunion, che ha registrato il tutto esaurito nelle arene, negli anfiteatri e negli stadi di tutto il mondo. L'album, prodotto da Travis Barker, contiene 17 nuove canzoni che immortalano la band al massimo del suo splendore, mescolando dramma, successo e, soprattutto, fratellanza.



‘One more time’ sarà disponibile sia in digitale sia nei formati CD, vinile nero standard e altre 2 varianti in vinile colorato: indie coke bottle clear in vendita esclusiva da Discoteca Laziale e l’opaque white in vendita in esclusiva per Amazon.



Con filmati di interviste straordinariamente sincere, clip attuali e di archivio, il trailer mostra Mark, Tom e Travis mettersi a nudo mentre discutono di argomenti mai trattati prima d’ora. Il trailer anticipa tre nuovi brani, tra cui la title-track.



I blink-182 hanno tenuto ad aprile un concerto a sorpresa al Coachella. Si potrebbe dire che da allora sia iniziata una sorta di rinascita della band. Variety ha scritto: "I blink-182 riportano il rock al Coachella in grande stile" e Rolling Stone ha dichiarato: "I blink-182 ci hanno riportato ai tempi del liceo durante la loro performance al Coachella". Nel frattempo, il singolo della reunion del 2022, ‘Edging’, ha accumulato oltre 70 milioni di streaming su Spotify e raggiunto la Top 40 dell’Airplay radiofonico italiano.

È online il trailer dell’intervista esclusiva, realizzata con Zane Lowe di Apple Music, che ripercorre la storica carriera della band.



