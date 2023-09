Medici a scuola di sopravvivenza

Il 30 settembre 2023 presso l'Ospedale di Abbiategrasso organizza un convegno che avrà come tema principale ‘La cura integrata del malato cardiologico: dalla fase acuta al follow-up’: Nel corso del convegno sarà presentato ai medici e agli operatori sanitari lo stato dell'arte nella cura del malato cardiologico.

Il 30 settembre 2023 presso l'Ospedale di Abbiategrasso, ASST Ovest Milanese organizza un convegno che avrà come tema principale ‘La cura integrata del malato cardiologico: dalla fase acuta al follow-up’.



Le malattie cardiovascolari costituiscono una delle principali cause di mortalità e morbilità nella popolazione mondiale e l'obiettivo dell'evento è presentare lo stato dell’arte nella cura del malato cardiologico, integrando quanto proposto dalle più recenti linee guida con le esigenze e le peculiarità dell’assistenza territoriale. Saranno affrontati argomenti di rilevanza clinica e organizzativa, con particolare attenzione alla collaborazione tra ospedale e territorio.



L’evolversi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche ha portato ad un aumento della sopravvivenza in fase acuta, ma ancora alta rimane la mortalità extra ospedaliera. Inoltre, nel corso degli anni, si è assistito ad un progressivo aumento del numero di malati cronici, spesso anziani e con plurime patologie. Per affrontare queste problematiche, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha puntato l’attenzione sull’importanza di una riorganizzazione ospedale-territorio che condivida conoscenze e collabori nella gestione multidisciplinare dei pazienti.



