Lombardia e Federazione ciclismo per la promozione dello sport e del benessere

Regione Lombardia, Federazione Ciclistica Italiana e Lega Ciclismo Professionistico hanno sottoscritto oggi un protocollo di intesa per la promozione sportiva sul territorio lombardo in vista dell'appuntamento di Milano Cortina 2026. Alla sottoscrizione dell'accordo sono intervenuti il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, insieme al presidente di Fci, Cordiano Dagnoni, e Cesare Di Cintio, commissario della Lega Pro Ciclismo.



"La Lombardia sta investendo tanto sugli eventi sportivi - ha ricordato il presidente Fontana - per promuovere il territorio, l'attività e i valori dello sport, fondamentali per lo sviluppo armonico della persona. Il ciclismo nella nostra regione ha trovato grandissimo sviluppo e ha sempre continuato ad avere grandi personaggi e appuntamenti importanti. Continueremo a investire per essere vicini a tutti i grandi eventi, dal Trittico al Giro di Lombardia, ci saremo sempre perché riteniamo faccia bene a tutti e alla nostra regione".



"È il frutto di un lavoro di squadra, che ci unisce - ha sottolineato Magoni - perché il ciclismo emoziona e toglie il fiato. Chi come me ha vestito la maglia azzurra conosce le sensazioni e l'orgoglio che questo sport restituisce. Un mondo, quello delle due ruote, forte, di cui la Lombardia è orgogliosa: ora diamo voce a chi lo pratica. L'intesa è fondamentale per noi, siamo pionieri di un'azione tecnica, operativa e sportiva non indifferente in vista dell'appuntamento olimpico di Milano Cortina 2026. Grandi eventi sì ma valori dello sport, del fair play, dei valori olimpici di cui il ciclismo è sicuramente 'ambassador'. Le società sportive lombarde esprimono la grande passione che i diversi territori lombardi testimoniano nell'organizzazione dell'attività di base e degli eventi agonistici".



"Un progetto subito condiviso - ha detto Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana - perché con Regione Lombardia è facile trovare accordo quando si fanno proposte concrete. Ormai tante regioni vedono il ciclismo come occasione di crescita economica e turistica. Il legame tra noi e Regione, con questo primo protocollo, è saldo, vorremmo essere esempio virtuoso anche per altri. Il beneficio dell'accordo deve arrivare all'attività di base: promozione giovanile, esempio dei campioni, sicurezza nella pratica e, quindi, impiantistica sicura. Giustamente i genitori preferiscono oggi mandare i ragazzi dove si è più sicuri, dal fuoristrada alle piste per le evoluzioni sulle due ruote, passando alla discesa. Un mondo in grande crescita e fermento che vogliamo sostenere all'insegna dei valori dello sport".



"Un accordo virtuoso - ha sottolineato Cesare di Cintio, commissario Lega Professionisti - che valorizzerà anche le squadre. Dobbiamo far conoscere il nostro territorio, dove c'è grande passione. Promuovere le manifestazioni agonistiche è il tema su cui lavorare. All'interno del circuito italiano ci saranno eventi con attività per la diffusione di questo sport".

"A giorni - ha concluso Di Cintio - renderemo noto un accordo grazie al quale distribuiremo in 207 Paesi le nostre competizioni, con l'obiettivo di conquistare i territori in cui si è parlato poco fino a oggi di ciclismo".

