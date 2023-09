La commemorazione delle vittime del terrorismo

Lunedì 11 settembre 2023 ricorre il 22esimo anniversario degli attentati terroristici alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono. Un atto di odio che ha generato una delle più grandi tragedie dell’era contemporanea, causando quasi 3 mila vittime. In questo anniversario, come ormai da tradizione, la Città metropolitana di Milano invita le istituzioni, la stampa le cittadine e i cittadini a commemorare coloro che hanno perso la vita negli attentati terroristici.

Lunedì 11 settembre 2023 ricorre il 22esimo anniversario degli attentati terroristici alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono. Un atto di odio che ha generato una delle più grandi tragedie dell’era contemporanea, causando quasi 3 mila vittime. In questo anniversario, come ormai da tradizione, la Città metropolitana di Milano invita le istituzioni, la stampa le cittadine e i cittadini a commemorare coloro che hanno perso la vita negli attentati terroristici proprio nel luogo intitolato a questo drammatico giorno. L’appuntamento è alle 12 in Largo 11 settembre 2001, proprio davanti all’ingresso di Palazzo Isimbardi, sede istituzionale della Città metropolitana di Milano (MM 1 fermata Palestro/San Babila, M4 fermata piazza Tricolore). Alla commemorazione, durante la quale sarà deposta una corona di alloro, prenderà parte anche la Vice Console generale degli Stati Uniti d’America a Milano, Zoja D. Bazarnic.

