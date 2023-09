"Siamo orgogliosi come Regione Lombardia di sostenere 'Ville Aperte in Brianza', manifestazione in crescita e che ha mostrato grande capacità di creare reti virtuose e sinergie tra pubblico e privato, coinvolgendo 200 siti che diventano così palcoscenici di attività speciali. Una manifestazione dedicata a luoghi simbolici e percorsi spesso insoliti e curiosi, tra arte e natura".

"Siamo orgogliosi come Regione Lombardia di sostenere 'Ville Aperte in Brianza', manifestazione in crescita e che ha mostrato grande capacità di creare reti virtuose e sinergie tra pubblico e privato, coinvolgendo 200 siti che diventano così palcoscenici di attività speciali. Una manifestazione dedicata a luoghi simbolici e percorsi spesso insoliti e curiosi, tra arte e natura. Un'occasione straordinaria per immergersi nei nostri tesori storico-artistici". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, intervenendo a Cavenago di Brianza (MB), alla presentazione dell'edizione autunnale di 'Ville Aperte in Brianza', che si terrà dal 16 settembre al 1 ottobre 2023 per tre fine settimana consecutivi.

La manifestazione, giunta alla 21esima edizione, offre ai cittadini l'opportunità di visitare dimore storiche normalmente inaccessibili. Cinque le province lombarde coinvolte: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. Dopo il successo dell'edizione primaverile con le sue oltre 22mila presenze, nella versione autunnale la rassegna allargherà l'offerta a 202 gioielli artistici - di cui 47 new entry - diffusi in 84 comuni della Lombardia (3 quelli che partecipano per la prima volta: Ornago per la Provincia di Monza e della Brianza, Ello per Lecco e Saronno per Varese), ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d'acqua, opere d'arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali, alla scoperta dello straordinario patrimonio storico della Brianza. Ad aprire questa rassegna la compagnia de I Legnanesi, che sabato 16 settembre in Villa Reale a Monza delizierà il pubblico con l'apertura dello spettacolo 'Sogni'. La performance è gratuita e le prenotazioni sono già aperte su Eventbrite. Informazioni sul sito www.villeaperte.info. Arricchiranno il programma anche tanti eventi, spettacoli per bambini e famiglie, concerti, rappresentazioni teatrali e itinerari speciali che permetteranno di vivere nuove esperienze di visita.

Ville Aperte in Brianza - edizione Autunno sarà declinata nell'attività di Ville Accessibili. In collaborazione con l'Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio Brianza, la Provincia di Monza e della Brianza promuove il progetto Senso Comune con visite guidate e concerti, danze e laboratori didattici per rendere accessibile e fruibile a tutti il patrimonio culturale. A fare da guide saranno infatti ragazzi diversamente abili, che illustreranno le bellezze di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno il 16 e 30 settembre, di Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio il 16 e il 23 settembre e il 2 ottobre, di Villa Zari a Bovisio Masciago il 24 settembre, e che presenteranno anche a laboratori didattici multimediali.

Con Ville aperte in Brianza la cultura diventa anche esempio di recupero sociale: grazie al progetto di dEntrofUoriars, associazione che collabora da anni con la Provincia MB per coinvolgere i detenuti nella realizzazione di attività all'interno di luoghi di cultura, a Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno sarà organizzata, per tutto il periodo della rassegna, una mostra di opere realizzata dai detenuti di 4 Istituti di pena del milanese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!