Il Terzo Settore in mostra

Si svolgerà sabato 11 maggio, dalle ore 16, presso il giardino della comunità delle famiglie ‘Il Chiostro solidale’ (ex convento dei frati cappuccini) a Cerro Maggiore, P.zza S. Francesco 1, l’evento ‘Persone, Famiglie, Comunità: la Costituzione siamo noi!’, una grande festa per conoscere le esperienze di associazionismo e cittadinanza attiva del nostro territorio che rendono viva la nostra Costituzione, nei suoi valori di solidarietà e accoglienza.

L’iniziativa si inserisce nel palinsesto ‘Vivere’ di Milano Civil Week 2024, promossa dal Comune di Milano, Forum del Terzo Settore, Centro Servizi per il Volontariato-CSV di Milano, Corriere della sera-Buone Notizie, con il sostegno delle Fondazioni di comunità e di Regione Lombardia, che vede dal 9 al 12 maggio su tutto il territorio della Città Metropolitana di Milano ben 400 iniziative, dove le realtà associative e del terzo settore daranno l’opportunità alla cittadinanza di vedere all’opera le nostre associazione e volontari, quale espressione dell’“autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale”, come riconosciuto nell’articolo 118 della Costituzione italiana.

L’evento cerrese, proposto a tutto l’Alto Milanese, vede coinvolti ben 16 organizzazioni: l’Associazione ‘Una Casa per Pollicino Onlus’, capofila, l’Associazione ‘Il Chiostro solidale’ che ospita l’evento, il gruppo Scout Legnano 1, la Caritas del Decanato di Legnano, le ACLI, la Società San Vincenzo De Paoli, Comitato Accoglienza Bambini di Chernobyl, l’Associazione delle famiglie affidatarie ‘AffiDandoci’, il Centro Anziani ‘Il Quadrifoglio’ di Cerro, Associazione Volontari Ospedale di Legnano, ANPI Cerro Maggiore, Associazione ‘Cielo e Terra’, Coop. soc. Intrecci; Coop. soc. Albatros, Rete Progetto ‘300+1’.

Saranno tutte presenti con propri stand per raccontare ciascuno tante belle storie di servizio per la nostra comunità.

Il programma prevede il grande gioco dell’oca della Costituzione preparato dai ragazzi dei doposcuola e scout, fatto di caselle dove hanno raccontato con disegni i principali articoli della Costituzione nel loro collegamento con le esperienze associative presenti. E poi laboratori creativi, trucca bimbi e tanti altri giochi. A seguire lo spettacolo di pura allegria del clown GEMY e dalle 18.45 un super Apericena, preparato della famiglie stesse.

Una bella occasione per far festa, nel gioco e nella convivialità, e insieme conoscere le esperienze di Costituzione vissuta nella solidarietà.

