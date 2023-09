La difesa personale coi City Angels

Un corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti, organizzato dai City Angels e patrocinato dal Comune di Milano, da tutti i 9 Municipi di Milano e dal Comune di Monza.

Un corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti, organizzato dai City Angels e patrocinato dal Comune di Milano, da tutti i 9 Municipi di Milano e dal Comune di Monza. Il corso, giunto alla settima edizione, è tenuto da uno che conosce molto bene la materia: Mario Furlan, fondatore dei City Angels e creatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica.

La presentazione del corso avrà luogo a Milano mercoledì 13 settembre alle 12, presso i Giardini Montanelli, accanto al monumento a Indro Montanelli. Saranno presenti con Furlan l’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva, il Presidente del Municipio 1, Mattia Abdu e la testimonial dell’iniziativa, l’attrice e inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz.

“Il Wilding è una difesa personale diversa dalle altre perché non si concentra su tecniche da memorizzare, bensì su principi da interiorizzare”, spiega Furlan. E aggiunge: “Il Wilding è la difesa personale che risveglia il tuo istinto di sopravvivenza. E si basa sulle 2P: psicologia e prevenzione”.

Il Wilding è per questo l’autodifesa insegnata ai City Angels nel loro corso di formazione.

"Sono lezioni aperte a tutti e tutte, utili a tutti e tutte - ha commentato l'Assessora Martina Riva - aiutano a sviluppare una risposta efficace a livello mentale e psicologico di fronte a situazioni critiche e di pericolo. Grazie ai City Angels per l'impegno con cui portano avanti questa iniziativa".

Il corso di difesa personale è interattivo, dura circa 90 minuti e verrà ripetuto in ciascuno dei Municipi. Ogni incontro verrà introdotto da un saluto istituzionale, del Presidente del Municipio o di un suo rappresentante.

Il corso si svolgerà all’aperto, nelle seguenti date:

Sabato 23 settembre - dalle 15 alle 16.30, Municipio 1: Giardini Montanelli, presso il monumento a Montanelli; dalle 17.30 alle 19, Municipio 4: Giardini pubblici Nervesa, via Nervesa 21.

Domenica 24 settembre - dalle 11 alle 12.30, Municipio 7: Piazza Axum, giardini Helenio Herrera, davanti allo stadio Meazza; dalle 15 alle 16.30, Municipio 5: Viale Tibaldi 41, davanti al Consiglio di Zona 5; dalle 17.30 alle 19, Municipio 8: Montestella, Giardino dei Giusti, via Cimabue angolo via Isernia.

Sabato 30 settembre - dalle 15 alle 16.30, Municipio 3: Giardini di Piazzale Gobetti; dalle 17 alle 18.30, Municipio 6: Parco Don Giussani (ex Parco Solari), via Solari ang. via Modestino, davanti a Mood Café.

Domenica 1 ottobre - dalle 11 alle 12.30, Monza: Piazza Carducci, angolo via Crispi. A Monza il corso sarà tenuto da Riccardo Lanfranchi, Master coach di Wilding formato dallo stesso Furlan; dalle 15 alle 16.30, Municipio 2: Giardino Cassina de Pomm, ingresso da via Melchiorre Gioia; dalle 17.30 alle 19, Municipio 9: Via Taccioli 31 (Affori), presso la sede dei City Angels.

Per partecipare basta scrivere a info [at] wildingdefense [dot] com. Ciascuna lezione è a numero chiuso (massimo 30 persone).

Sarà anche l’occasione per conoscere la realtà filantropica dei City Angels, che in ottobre iniziano a Milano un nuovo corso di formazione, del quale la difesa personale istintiva e psicofisica è parte integrante.

