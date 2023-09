Rinizia il 'FilmForum' al CTN

Il 14 settembre, giovedì, in proiezione classica serale ed anche pomeridiana (a prezzo ridotto) torna per la 34° edizione la rassegna originale CinemaTeatroNuovo.

Il 14 settembre, giovedì, in proiezione classica serale ed anche pomeridiana (a prezzo ridotto) torna per la 34° edizione la rassegna originale CinemaTeatroNuovo Magenta di cinema di autori da tutto il globo. ‘FilmForum’, per ampliare lo sguardo sull’arte e sul mondo, con il linguaggio del cinema. Un’esperienza estetica, sociale e formativa che potete fare #soloalcinema. Selezione e dibattito in Sala a cura di Marco Invernizzi.

La rassegna si apre con due film che rientrano in iniziative nazionali ministeriali di promozione del cinema europeo, quindi a prezzo ridotto a 3,50€ . Una buona occasione per assaggiare la qualità della proposta della Sala di Comunità magentina, nota ed apprezzata da un pubblico ampio, fidelizzato, eterogeneo ed in continua evoluzione: proprio come le proposte (tante) che di stagione in stagione e di anno in anno Cinema teatro Nuovo di Magenta, Sala ACEC della Diocesi di Milano, si impegna a fornire al territorio con il suo staff di infaticabili addetti e volontari. Un punto di riferimento da oltre tre decenni di attività, una ‘mission’ sociale salda grazie alla quale qualità, varietà e prezzi di accesso davvero “popolari” sono una garanzia.

Dodici titoli per questo primo ciclo, dal 14 settembre al 30 novembre 2023, ogni giovedì, passando per molti paesi del mondo e molti autori. Dall’ucraina pre-guerra ed a cavallo della pandemia della ginnasta ‘Olga’ (storia vera, il film è inserito nel programma dell’assessorato magentino Festa dello Sport), passando per la regista italiana Roberta Borgonovo ed il suo ‘Dante – La commedia Divina’, che ci racconterà lei stessa in Sala il 9 novembre, e finendo con il ricordo di Massimo Troisi ad opera del genio Mario Martone. Ma avremo anche Sokurov, Bellocchio, Moretti, Marie Von Kreutzer, Kore’eda, Sorogoyen, Todd Field, Baired, Garrone. Per approfondimenti, vi invitiamo per la breve presentazione video sul canale YouTube o direttamente sul sito www.teatronuovo.com

Le proiezioni avverranno nell’orario ‘classico’ delle 21.15, ma anche con la recente (e conveniente) formula pomeridiana, alle ore 16, già apprezzata da tanti. Tutti il giovedì.

Per FilmForum sono attive le convenzioni e le cards di CinemaTeatroNuovo (quest’anno ancora più convenienti). Entra nel gruppo ‘AMICI DI CTN MAGENTA’ con la nostra speciale CARD e con gli abbonamenti da 6 ingressi in versione ‘eriale’ o ‘sempre’. Ogni informazione al Botteghino durante gli orari di apertura della Sala e sul sito www.teatronuovo.com con prevendita (senza commissioni aggiuntive e scelta del posto).

Sul sito della Sala tante informazioni, approfondimenti, archivi e tutte le novità.



