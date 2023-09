Legnano: una domenica di sport

Si annuncia un’edizione da record per la Festa dello Sport a Legnano: saranno infatti una cinquantina le società che animeranno domenica 10 settembre dalle 10 alle 18 il Parco Falcone Borsellino.

Si annuncia un’edizione da record per la Festa dello Sport a Legnano: saranno infatti una cinquantina le società che animeranno domenica 10 settembre dalle 10 alle 18 il Parco Falcone Borsellino. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Società Sportive Legnanesi (ASSL) con la collaborazione e il supporto dell’amministrazione comunale e il patrocinio di Sport e Salute e del CONI Regionale, è promossa per avvicinare persone di tutte le età alle varie discipline sportive dando loro la possibilità di cimentarsi sui vari campi di gioco.

"Sono due gli obiettivi principali di questa manifestazione - spiega Carlo Bandera, presidente dell’ASSL - mostrare in un unico luogo la bellezza della pratica sportiva e dare a tutte le società la possibilità di promuovere le proprie attività e mission in una cornice centrale e accogliente come il Parco Falcone Borsellino. Confermiamo la modalità di svolgimento già sperimentata nell’ultima edizione della Festa e dimostratasi funzionale: le società sportive condivideranno gli spazi avvicendandosi nelle loro dimostrazioni sugli stessi campi creando all’interno del parco zone tematiche. Oltre a queste ci saranno le zone gazebi delle realtà che non faranno dimostrazioni, ma che incontreranno le persone illustrando le proprie discipline".

"Il Parco Falcone Borsellino ci è sembrato il contenitore ideale dell’evento per mostrare la ricchezza e la varietà delle proposte sportive offerte dalla società che operano a Legnano – dichiara l’assessore allo Sport Guido Bragato - La nostra amministrazione è impegnata in un lavoro di animazione di questo parco con iniziative sociali, culturali e, in questo caso, sportive che invoglino le persone a vivere questo spazio pubblico in modo positivo e rispettoso. Sono certo che questa domenica permetterà alle tante società sportive cittadine di dare il meritato risalto alle loro attività, attività che stiamo cercando di favorire e valorizzare attraverso i tanti interventi sugli impianti in corso in città di cui cominciano a vedersi i risultati".

Venendo alla distribuzione delle discipline nel Parco la zona della danza sarà alle spalle del palazzo Inail, il campo che sarà utilizzato per calcio, football americano e rugby vicino all’area giochi per bambini, il gonfiabile per il baseball sul lungo Olona, sull’altra sponda del fiume, sul viale che costeggia l’Olona sarà posizionata la pedana di scherma, il playground Slums Dunk e Knights (che sarà ufficialmente inaugurato alle 16.45) ospiterà il basket, mentre i mini campi da basket ospiteranno le dimostrazioni di arti marziali. Sull’altro lato di via Barlocco, nelle vicinanze dello specchio d’acqua, saranno allestiti il campo di pallavolo e le pedane di ginnastica ritmica e artistica. Gli stand saranno distribuiti a gruppi in diversi punti del parco; in particolare i gazebo delle società che non faranno dimostrazioni saranno collocati tra l’area giochi e la via Barlocco.

Data la presenza di attività su ambo i lati di via Barlocco, la viabilità della strada sarà modificata per tutta la durata della manifestazione con il divieto di circolazione dei mezzi nel tratto fra piazza IV Novembre e l’Olona. Sarà, invece, possibile accedere da corso Sempione e arrivare sino all’ingresso del parcheggio del centro commerciale così come riguadagnare il Sempione uscendo dal parcheggio.

