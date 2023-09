Lo sport in passerella

Mondo sportivo di Bareggio in passerella. Domenica 17 settembre a partire dalle 10.30 il parco Arcadia spalancherà le sue porte e il suo verde alle associazioni cittadine, con un programma fitto di manifestazioni e premiazioni.

Mondo sportivo di Bareggio in passerella. Domenica 17 settembre a partire dalle 10.30 il parco Arcadia spalancherà le sue porte e il suo verde alle associazioni cittadine. Alle 10.30 toccherà all'associazione Asd Wolves Bareggio, alle 15 comincerà la sfilata dei sodalizi vera e propria con alcune attività dimostrative. Alle 15.30 eccellenze sportive bareggesi alla ribalta grazie alle premiazioni ‘Sportivo Meritevole’ e ‘Trofeo Gianni Tagliabue’. Per i piccoli ci sarà la possibilità di divertirsi con gonfiabili e cavalcate su pony. La manifestazione è giunta all'ottava edizione e ha sempre attirato un vasto interesse da parte della popolazione. Per alcuni sarà magari anche l'occasione per potersi avvicinare alla pratica sportiva. In caso di maltempo tutto sarà rimandato a domenica 24 settembre.

