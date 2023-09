Fondo 'Amici della Basilica di San Gaudenzio'

L’Associazione “i Gaudenziani – Amici della Basilica di San Gaudenzio”, operante a Novara dal 1997 come associazione culturale senza scopo di lucro, ha deciso di costituire un fondo solidale, di tipo erogativo, presso la Fondazione Comunità Novarese onlus, per attivare una raccolta di donazioni a sostegno delle proprie attività istituzionali.

L’Associazione “i Gaudenziani – Amici della Basilica di San Gaudenzio”, operante a Novara dal 1997 come associazione culturale senza scopo di lucro, ha deciso di costituire un fondo solidale, di tipo erogativo, presso la Fondazione Comunità Novarese onlus, per attivare una raccolta di donazioni a sostegno delle proprie attività istituzionali.

Il Fondo è erogativo e pertanto le risorse sono interamente disponibili per il finanziamento diretto di progetti e può ricevere donazioni e lasciti disposti da privati, enti e imprese.

“Ottenere l’appoggio di un ente così importante per la comunità novarese - commenta il Presidente dell’Associazione I Gaudenziani – Amici della Basilica di San Gaudenzio, Paolo Emilio Pariani – quale la Fondazione, significa per noi acquisire maggior forza, visibilità e garanzia. Il Fondo ci offre opportunità importanti per le nostre attività future. Ad esempio, tra un paio d’anni, dovremo intervenire sull’organo Mascioni per la straordinaria manutenzione ventennale e non sarà un intervento di poco conto. L’obiettivo che ci siamo prefissati è impegnativo ma altrettanto fondamentale, considerando che l’organo è considerato tra i migliori del Piemonte e non solo, ed è riconosciuto e apprezzato a livello internazionale da tutti gli artisti che si sono avvicendati alla sua consolle. Ci piacerebbe anche avere la possibilità di portare i bambini delle scuole ad avvicinarsi al mondo della “macchina sonora” organo. Settembre è, per noi, un mese molto intenso perché è il mese che apre il Festival di musica sacra che, quest’anno giunge alla ventisettesima edizione e, oggi, ha un nucleo di affezionati spettatori (che conta in media circa 70/80 persone ad appuntamento) al quale si aggiungono visitatori e frequentatori che ci seguono con affetto”.

Il Fondo è finalizzato al sostegno delle attività istituzionali dell’Associazione come, ad esempio, iniziative volte a promuovere la cultura e la fede che sono custodite dalla monumentale basilica gaudenziana ed avvicinare le persone alla figura di San Gaudenzio e al suo messaggio spirituale, anche attraverso attività culturali, ricreative e spirituali. In questo quadro sono, ad esempio, la programmazione e la realizzazione di concerti, convegni, dibattiti, mostre d’arte, visite guidate e ogni altra manifestazione volta a perseguire gli obiettivi istituzionali propri dell’Associazione. Accanto a queste iniziative, si colloca la possibilità di progetti di restauro e valorizzazione della Basilica di San Gaudenzio, per la sua importanza storica, architettonica e artistica e come luogo di culto nonché progetti di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e valorizzazione dell’Organo Mascioni collocato all’interno della Basilica.

Scopo del Fondo è altresì quello di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all’interno delle comunità e di creare e potenziare reti con enti non profit e istituzioni del territorio, in un’ottica di coordinamento e di maggiore efficienza nella realizzazione delle iniziative proposte.

“La Basilica di San Gaudenzio – commenta il presidente di Fondazione Comunità Novarese Onlus, Prof. Davide Maggi – così come l’organo Mascioni sono beni storico-artistici di fondamentale importanza per la comunità novarese. Si può dire che la Basilica, con la Cupola, ne siano quasi il simbolo e, proprio per questo, vanno tutelate affinché il trascorrere del tempo non ne rovini la bellezza e il lustro. La nostra Fondazione, che nello stesso logo contiene la Cupola di San Gaudenzio, non può certo non riconoscerne la rilevanza e il valore e, per questo motivo, abbiamo accolto, con piacere, la volontà dell’Associazione I Gaudenziani di costituire un Fondo che diventi un punto di partenza per realizzare le volontà di chi, da molto tempo, si prende cura di queste bellezze del territorio e vuole condividere con la comunità i suoi intenti”.

Tutti possono donare al Fondo Amici della Basilica di San Gaudenzio, attraverso questi strumenti (indicando sempre nella causale “Fondo Amici della Basilica di San Gaudenzio”):

• Bollettino Postale sul conto corrente n. 18205146

• Bancoposta - Codice Iban IT63T0760110100000018205146 a favore di Fondazione Comunità Novarese Onlus

• Conto Paypal intestato a Fondazione Comunità Novarese onlus all’indirizzo mail donare [at] fondazionenovarese [dot] it

Ciascuna donazione sarà integralmente destinata alla realizzazione dei progetti e godrà dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

