Al Castello la mostra 'Caleidoscopio - Trame'

“Caleidoscopio – Trame”, la mostra inaugurata lo scorso 24 giugno al Castello Visconteo di Legnano si arricchisce adesso delle opere di altri dieci studenti della Scuola di pittura dell’Accademia di Brera nelle sale al piano terra. Si tratta di interventi, esattamente come quelli esposti nelle sale al primo piano del Castello, pensati “in” e “per” il luogo, risultato di un progetto site-specific che crea un dialogo tra le pratiche artistiche avviate dagli studenti nel loro percorso formativo con la storia, la cultura e la geografia del luogo. L’esposizione nasce da una convenzione stipulata tra l’Accademia e il Comune di Legnano per la realizzazione di progetti culturali “mostre e incontri per l’arte contemporanea” e si svolge negli ambienti unici del Castello. Anche questo ampliamento della mostra sarà documentato nel catalogo che sarà prodotto a fine esposizione. In totale sono quasi una cinquantina gli studenti che espongono i loro lavori al Castello. La mostra sarà visitabile fino 24 settembre, il sabato e la domenica. Orario: 10-12:30 15-19.

