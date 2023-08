'Quattrozampeinfiera': due giorni pet friendly

Milano si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli amanti degli animali domestici: 'Quattrozampeinfiera', un'esperienza straordinaria dedicata ai nostri fedeli amici cani e gatti.

Milano si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli amanti degli animali domestici: 'Quattrozampeinfiera', un'esperienza straordinaria dedicata ai nostri fedeli amici cani e gatti. Con un'ampia gamma di attività coinvolgenti, divertenti e istruttive, al Parco Esposizioni Novegro il 30 settembre e 1° ottobre la fiera pet più importante d’Italia si rivolge a tutti coloro che desiderano trascorrere momenti indimenticabili insieme ai loro amici pelosi. Quattrozampeinfiera è un evento a 360° dedicato ai nostri amici a quattro zampe, con 4 Padiglioni e più di 10 ettari di parco riservati alla manifestazione. I visitatori saranno accolti insieme ai loro fedeli compagni pelosi, pronti per testare e acquistare una vasta gamma di prodotti e servizi dedicati al loro benessere. I cani avranno l'opportunità di cimentarsi in diverse attività sportive, adatte a tutte le razze e taglie. Dall'agility, dove potranno mostrare la loro destrezza e velocità nel superare ostacoli, fino al Treibball, un'attività intelligente che permette loro di mettere alla prova il proprio ingegno e concentrazione. Le attività sportive proposte durante l'evento sono varie e adatte a tutti i tipi di cani, dai più atletici a quelli più tranquilli. Tra queste, ci saranno il Disc dog Hoopers, Treibball, Attivazione mentale, Dog Puller, Ricerca del Tartufo, Mobility, Agility, Rally O, Dog Agility, giochi di attivazione mentale e molte altre. Inoltre, ci sarà la possibilità di assistere a dimostrazioni di salvataggio in acqua, per una spettacolare giornata all'insegna del divertimento e dell'avventura. Ci sarà uno spazio dedicato a dimostrazioni di Agility, attività olfattive, Detection Game e Rally Obedience, il tutto seguito da esperti Istruttori Cinofili. Qui, i visitatori potranno vedere da vicino il lavoro dei cani da salvataggio e interagire con gli operatori della Protezione Civile, che si dedicano quotidianamente alle operazioni di salvataggio. E i più piccoli avranno la loro sezione dedicata, chiamata "BAMBILITY," con attività e giochi pensati appositamente per loro e i loro cani. 'Quattrozampeinfiera' non è solo per i cani. Un'attenzione particolare sarà riservata anche ai gatti, tenendo conto della crescente popolarità e partecipazione dei felini nella vita quotidiana delle persone. Ci saranno attività appositamente pensate per coinvolgere e stimolare i loro sensi rispettando la loro natura ed esigenze. Ma non è finita qui! Un vero spettacolo lirico aspetta i visitatori sul Red Carpet, con "I cantanti lirici e i loro amici a quattro zampe." Direttamente dal programma televisivo "Dalla Strada al palco" di Rai2, due teneri cagnolini interpreteranno le arie più famose della musica lirica in modo coinvolgente e divertente. Durante l'evento, ci saranno numerose Associazioni e allevatori di razza presenti, pronti a fornire informazioni e consigli utili per aiutare le persone a fare la scelta giusta in base alle loro esigenze e al loro stile di vita. Inoltre, ci sarà un'area dedicata al dog-travel, dove gli esperti forniranno suggerimenti su come organizzare al meglio una vacanza insieme al proprio cane e scoprire le mete più ambite. Verranno affrontati argomenti come i trasporti, le regole da seguire, cosa mettere in valigia e come garantire il benessere del cane durante il viaggio. Sarà un'opportunità unica per chiunque desideri viaggiare in compagnia del proprio fedele amico a quattro zampe.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!