Al via gli Europei di Equitazione

Si sono aperti oggi a Milano gli Europei di Salto dell'Ostacolo di equitazione. Presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Fontana: "Da conoscitore ed ex praticante di questa disciplina, posso assicurare che anche chi non è un vero e proprio appassionato potrà assistere a uno spettacolo per certi versi davvero unico".