'Used To Be Young': nuovo singolo per Miley Cyrus

È uscito “Used To Be Young” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Miley Cyrus, l’artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale (https://mileycyrus.lnk.to/UTBY/). È online anche l’emozionante videoclip: https://bit.ly/3QVoDiv.

A proposito di “Used To Be Young”, Miley Cyrus dichiara: «Questa canzone parla di onorare chi siamo stati, di amare chi siamo e di celebrare chi diventeremo. Mi sento orgogliosa quando rifletto sul mio passato e ottimista quando penso al futuro. Sono grata ai miei fedelissimi fan che ogni giorno trasformano i miei sogni in realtà. Vi sono sinceramente riconoscente per il vostro costante sostegno. Questa canzone è per voi».

In merito al videoclip, l’artista commenta: "È estremamente emozionante, perché interpreto mia mamma da bambina e potevo vederla all'interno della telecamera utilizzando una tecnologia con cui ho trasmesso in diretta streaming con mia madre. Così potevamo vederci e mentre lei ballava sulle note del brano mi ha fatto piangere, ridere e provare tante emozioni vere. Credo che tutto ciò faccia entrare le persone in contatto con emozioni vere, che non mi sembra riescano a venire fuori molto in questi tempi".

Per celebrare l'uscita di “Used To Be Young”, Miley Cyrus ha condiviso storie e approfondimenti di molti capitoli della sua vita nell’evento speciale televisivo Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions).

Una nuova versione rispetto a quella originariamente trasmessa su Disney+, lo speciale presenta un’intervista inedita, nonché la musica del suo ultimo album “Endless Summer Vacation”, ed è andato in onda sulla ABC poche ore prima dell'uscita di "Used To Be Young". Il nuovo speciale rivisitato è ora disponibile in streaming su Hulu.com.

"Used To Be Young" è il primo inedito di Miley Cyrus dopo l'uscita dell'album acclamato da critica e pubblico “Endless Summer Vacation”, che contiene la hit planetaria certificata 2X PLATINO in Italia “Flowers”, “River” e il singolo attualmente alla Top 15 dell’Airplay radiofonico italiano “Jaded”. Vero e proprio successo mondiale, “Flowers” è stato 8 settimane al primo posto della Billboard Hot 100 - un record personale per Miley Cyrus -, al primo posto della US Pop Radio per 10 settimane - ed è la canzone che ha raggiunto più velocemente questa posizione in quasi un decennio – e la Top 3 dell’Airplay radiofonico italiano. Con 4 miliardi di streams, è la canzone che ha raggiunto più rapidamente i 500 milioni di streaming su Spotify. È ufficialmente il singolo numero 1 nel Regno Unito più longevo di un'artista donna solista.

Inoltre, "Used To Be Young" arriva poco prima del 10° anniversario di “Bangerz”, l'album di Miley Cyrus vincitore di 3 dischi di platino. Diventato un punto di riferimento della scena musicale, “Bangerz” contiene hit come "Wrecking Ball", "We Can't Stop" e "Adore You". Per celebrare l'anniversario, a settembre uscirà il vinile in edizione limitata con un nuovo packaging con foto inedite e la bonus track "23" con Mike WiLL Made-It. Pre-ordine al link Miley Cyrus - Bangerz Vinyl (Deluxe Version) – Miley Cyrus.

Miley Cyrus è una delle artiste più influenti nella cultura pop con circa 190 milioni di follower su Instagram. Ha 6 album alla #1, incluso il suo album nominato ai GRAMMY 2013 “Bangerz”, che è anche certificato 3xPLATINO negli Stati Uniti. Inoltre, ha tenuto ben 5 tour mondiali da tutto esaurito nel corso della sua carriera. Nel novembre 2020, Miley ha pubblicato il suo attesissimo settimo album in studio, “Plastic Hearts”. L'album acclamato dalla critica ha debuttato alla #1 della classifica Top Rock Albums di Billboard ed è il suo sesto album alla #1. L'album, che presenta collaborazioni con Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa, dona a Miley il maggior numero di debutti nella top 10 della classifica per artiste femminili di questo secolo. I brani di “Plastic Hearts” sono stati trasmessi in streaming oltre 1 miliardo di volte in tutto il mondo. I singoli estratti “Midnight Sky” e “Prisoner” feat. Dua Lipa hanno raggiunto rispettivamente la #2 e la #5 dell’airplay radiofonico italiano. Nel 2021 Miley si è unita a The Kid Laroi in un remix della sua canzone "Without You". Il remix ha debuttato alla #1 della Rock Chart di Billboard. Miley ha fatto anche parte dell'album “The Metallica Blacklist” dei Metallica, regalando una clamorosa cover di "Nothing Else Matters" con Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, WATT e Chad Smith. Le recenti collaborazioni e i partner del marchio includono NBC & Peacock, Gucci, T-Mobile, Hims & Hers, Cash App e Magnum Ice Cream. Instancabile sostenitrice della comunità LGBTQ+, Miley dedica gran parte del suo tempo alla sua organizzazione no profit “The Happy Hippie Foundation”, che sostiene i giovani senzatetto, la comunità LGBTQ e le popolazioni a rischio. Il 10 marzo è uscito in fisico e in digitale il suo ottavo album di inediti “Endless Summer Vacation”.

