SOI, si ritorna sotto rete!

Con settembre si avvicina anche la ripresa delle stagioni sportive. A Inveruno significa soprattutto pallavolo: saranno infatti addirittura 8 le squadre che parteciperanno ai campionati di volley, sia FIPAV che PGS, a riconferma di un modello vincente che si estende anche oltre i confini di Inveruno.

Dal minivolley, passando per le varie 'under' (12, 14 e 16) fino ad arrivare alle tre squadre di punta, che coprono tutte le categorie sotto la 'D' (prima, seconda e terza divisione), sono le ragazze che trascinano il volley inverunese. Confermata anche la presenza della squadra maschile, che deve ancora definire il campionato cui parteciperà.

Per tutti le informazioni visitare i canali social della SOI Inveruno.

