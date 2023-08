Campionato... e prima trasferta

Il Milan Club Cuggiono è tornato subito operativo, prima partita, prima trasferta a Bologna: tanta voglia di divertirsi in amicizia, di tifare e, con soddisfazione, anche di festeggiare la prima vittoria.

I tifosi di calcio erano ormai impazienti dopo un'estate di un folle calcio mercato, la caccia al Napoli campione d'Italia è iniziata nel cuore di questo caldissimo agosto. Ecco allora che per i tifosi domestici e per quelli 'da stadio' è ormai tempo di cori e striscioni. Il Milan Club Cuggiono è tornato subito operativo, prima partita, prima trasferta a Bologna: tanta voglia di divertirsi in amicizia, di tifare e, con soddisfazione, anche di festeggiare la prima vittoria.

Le attività del gruppo ora riprendono a regime, con la sede in via Garibaldi aperta ogni lunedì sera per tesserarsi e chiedere informazioni per le partite.

