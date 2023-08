Prevenzione tumori al seno

Dal prossimo mese di settembre le cittadine dai 45 ai 74 anni potranno prenotare direttamente il programma di screening mammografico senza aspettare di essere contattati dalle ATS.

Dal prossimo mese di settembre le cittadine potranno prenotare direttamente il programma di screening mammografico senza aspettare di essere contattati dalle ATS. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso.

Un'ulteriore opportunità di accesso ai programmi di screening che sarà possibile attivare attraverso il sistema 'Prenota Salute'.

"Il progetto - dichiara l'assessore Bertolaso - affianca ed integra gli applicativi di Screening Mammografico già in uso nelle otto ATS. Consente la prenotazione della prestazione e la modifica di un appuntamento per una mammografia di Screening. È rivolto esclusivamente alle donne che non presentano sintomi o per le quali il medico di base o lo specialista non abbia già prescritto una prestazione. Il progetto rispetta le scadenze previste per lo screening dal Ministero della Salute e dalle evidenze scientifiche: una mammografia ogni 2 anni per le donne tra i 50 e 74 anni e 1 mammografia all'anno dai 45 ai 49".

La nuova modalità di prenotazione delle prestazioni di screening prenderà avvio con accesso diretto per cittadine, medici di medicina generale e Centro Unico di Prenotazione regionale (CUP).

Regione Lombardia ha destinato per il progetto 381.463 euro per consentire alle Ats l'aggiornamento degli applicativi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!