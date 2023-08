Ferragosto tra i gioielli varesini

In occasione del 15 agosto, Archeologistics propone una serie di appuntamenti tra storia, arte e natura alla scoperta delle bellezze del territorio. Anteprima il 14 agosto con una golosa escursione in bicicletta a Ispra.

Dal lago alla montagna, dalla storia all’arte, a piedi o in bicicletta, a Ferragosto la provincia di Varese apre i suoi gioielli. Tra Sacro Monte, eremo di Santa Caterina, monastero di Torba, Besano e Monte San Giorgio c’è solamente l’imbarazzo della scelta per chi vuole passare la festa d’estate alla scoperta di arte, storia e natura. Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, propone una serie di iniziative dedicate proprio alla giornata del 15 agosto per far conoscere i tesori e le bellezze del territorio varesino.

Innanzitutto, un piccolo “antipasto”. Per chi vuole anticipare di qualche ora il clima ferragostano, lunedì 14 agosto alle 17 a Ispra (VA) c’è la gita in bicicletta con gelato nel parco della Quassa. Una facile escursione in bici con una rinfrescante sosta all’Agricola Torbera per gustare il loro “agrigelato”. Si pedala godendo dei colori e dei profumi del lago Maggiore. Partenza dall’ufficio turistico con la propria bici oppure noleggiandone una tra quelle messe a disposizione. https://ispralake.it/agosto-a-ispra-in-bici-e-agrigelato/

Per chi ama la storia, i bei panorami ma anche camminare, le guide di Archeologistics sono pronte per un viaggio nel tempo di 240 milioni di anni. Martedì 15 agosto è infatti proposta la vista guidata del Museo dei Fossili di Besano (VA), un vero scrigno che custodisce fondamentali testimonianze del sito fossilifero del Monte San Giorgio, inserito tra i beni Unesco patrimonio dell’umanità. Dal Museo, con una breve ma suggestiva passeggiata tra le sfumature estive della Valceresio si arriva al colle San Martino, sulla cui sommità sorge la chiesa di Santa Maria Nascente dove si gode di uno splendido panorama sull’intera valle e sul lago Ceresio. Il ritrovo è alle 17 al Museo dei Fossili di Besano. L’iniziativa viene proposta anche martedì 22 e 29 agosto. bit.ly/tramareelago

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!