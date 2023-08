A Sesto Calende la personale del maestro Ascherio

Presso la Sala Mostre della Pro Sesto Calende è allestita la personale del Maestro Franco Ascherio.

Franco Ascherio, è nato a Novate Milanese (MI) il 6 marzo 1936 e morto a Besozzo (VA) l’8 ottobre 2018. Autodidatta, inizia il suo cammino come “artista” nel lontano 1948, aveva 12 anni, era appena finita la guerra e in quei momenti tristi inizia a fare schizzi su ogni pezzo di carta che gli capitava in mano. Nel 1959, militare di leva a Roma, la Città Eterna, incontra il pittore Fumagalli che gli fa frequentare il suo studio, osservandolo lavorare e ascoltando il suo parlare affascinante, iniziò a visitare musei e gallerie d’arte e a leggere libri d’arte (fino alla fine della sua vita). Il suo mondo d’angoscia e solitudine per quello che lo circondava, lo riportò nelle sue opere e nella sua prima mostra personale nel 1971.Seguirono mostre personali come a Seveso Palazzo delle Esposizioni nel 1972, Venezia Galleria Riccio nel 1975, Parigi Galleria Mouffe nel 1975, Alessandria, Bologna, Brescia, Varese, Soncino, Desenzano, Livigno, Milano, ed altre ancora, oltre a quelle collettive come a Basilea, Pompei, Napoli, Firenze, Milano, Lussemburgo ed altre che si colorarono di diverse emozioni. Il suo lato romantico e la sua sensibilità interiore, lo stimolarono a fare ricerche, a studiare varie tecniche, per tutta la sua vita. Nei sui dipinti, nei suoi disegni e nelle sue sculture cercò di mettere i sui pensieri, i suoi sentimenti, i suoi timori, le sue gioie tutto ciò che non riusciva ad esprimere a voce. Per questo fece disegni e foto molto particolari a tutte le persone a cui voleva bene.

L’ultimo giorno della sua vita, se n’è andato con una matita nella mano destra e un blocco nella mano sinistra, la sua ragione di vita, la sua vita per l’arte.

La Mostra di Pittura e Scultura del Maestro Franco Ascherio vi attende presso la Sala Mostre della Pro Sesto Calende sita in Viale Italia al 3 nei seguenti giorni : 11, 12 e 13 - 18, 19 e 20 agosto 2023.

