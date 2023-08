La differenziata al cimitero

Nelle nuove piazzole realizzate all’interno del cimitero di Vanzaghello, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione degli spazi, sono stati collocati i nuovi contenitori per la raccolta differenziata della plastica, della frazione verde biodegradabile e del residuo secco. "Si invitano i cittadini a conferire in modo corretto i rifiuti al fine di agevolare il lavoro degli operatori, contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e preservare il decoro del luogo - scrivono dall'Amministrazione comunale".

