Prosegue senza sosta la realizzazione delle attività previste dal piano pluriennale che mira alla salvaguardia degli utenti della strada e dell’ambiente.

“Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” prosegue senza sosta la realizzazione delle attività previste dal piano pluriennale che mira alla salvaguardia degli utenti della strada e dell’ambiente. L’ultimo intervento riguarda la S.P. 104 Truccazzano-Trezzo, all’incrocio con Via Marconi, dove è stata conclusa l’installazione di un nuovo sistema IoT che ha l’obiettivo di contrastare i passaggi con il semaforo rosso. Il sistema di controllo semaforico segna un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento dell’obiettivo europeo “Zero vittime sulla strada”. L’apparato, che entrerà in funzione a partire dal 6 agosto 2023 nel Comune di Vaprio d’Adda all’intersezione tra la S.P. 104 Truccazzano-Trezzo e via Marconi, è in grado di individuare i passaggi con il semaforo rosso, di acquisire le immagini dalle telecamere integrate e di accertare e documentare attraverso i video le infrazioni in tempo reale, nel rispetto della privacy dei cittadini. Come tutti i dispositivi IoT previsti all’interno del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, anche questo apparato dialoga con la piattaforma Cloud TITAN di Safety21 in dotazione alla Polizia Locale: un ecosistema innovativo gestito da remoto che rende più efficiente, veloce e sostenibile il controllo del territorio della Città metropolitana di Milano.

L’attivazione del nuovo sistema di controllo semaforico sulla S.P. 104 Truccazzano-Trezzo incrocio con Via Marconi sarà supportata da una sistematica campagna di comunicazione, come previsto dal “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”. La campagna, che persegue finalità preventive, è volta a informare i cittadini della presenza del nuovo apparato e a sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento sempre più responsabile e virtuoso alla guida, creando i presupposti di una cultura del rispetto delle regole che guardi alla sicurezza stradale come un bene di tutti e, come tale, da tutelare.

Informazioni e dettagli relativi ai dispositivi attivati all’interno del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono segnalati sul sito dedicato: https://progettosicurezzamilanometropolitana.it/

