Banco BPM: plafond per il maltempo

Al fine di rispondere il più tempestivamente possibile alle necessità createsi a seguito del maltempo che ha violentemente colpito alcuni territori del Nord Italia, Banco BPM mette a disposizione di famiglie e imprese un plafond di 300 milioni di euro. I clienti potranno richiedere finanziamenti a condizioni economiche di particolare favore recandosi in una delle filiali di Banco BPM presenti sui territori di Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte ed Emilia-Romagna.

I finanziamenti potranno essere impiegati sia per i primi e più urgenti interventi di ripristino o ricostruzione, sia per supportare la liquidità di famiglie e aziende. Banco BPM esprime solidarietà alle persone che in questo momento stanno vivendo una situazione di grave difficoltà. Il plafond stanziato costituisce un immediato e concreto contributo per fronteggiare questa emergenza.

