La 'fu Grancasa' in pasto al degrado

Il problema era emerso durante l'ultimo consiglio comunale. Che ne sarà del parcheggio della Grancasa dopo la chiusura della sede di Nerviano decisa dalla proprietà? L'ex sindaco Massimo Cozzi, ora sui banchi dell'opposizione con la Lega, si è fatto un giro dell'area e, con tanto di fotografia, ne ha documentato la situazione non proprio ottimale.

"Il sindaco Daniela Colombo ci aveva risposto che il parco è gestito da privati ma è a uso pubblico - spiega l'ex primo cittadino - Nonostante questo la situazione odierna di quell'area dimostra che il degrado sta peggiorando sempre di più". E il degrado è espresso dalla copiosa presenza di rifiuti abbandonati un po' dove capita in totale incuria dell'area.

Tra i ‘reperti’ spunta persino un carrello della spesa abbandonato. Cozzi chiede quindi che sul problema la Giunta vigili con la massima attenzione perché il degrado non se ne impossessi definitivamente.

