Medico aggredito, Bertolaso: "Più sicurezza negli ospedali come nelle piazze"

L'Assessore al welfare di Regione Lombardia ha espresso la sua massima vicinanza al medico aggredito al Policlinico: "Come si chiede più esigenza per strade e piazze, occorre più sicurezza anche negli ospedali".

"Quello che è accaduto ieri [mercoledì 19 luglio, ndr] al medico dell'ospedale Policlinico di Milano, aggredito dal parente di un paziente, è intollerabile. L'ho sentito questa mattina e gli ho espresso la solidarietà mia e di tutta Regione Lombardia, con la promessa che farò di tutto affinché questi episodi non si ripetano più. Oggi stesso incontrerò a Roma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al quale ribadirò la necessità di garantire sicurezza al nostro personale sanitario". Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, dopo aver parlato telefonicamente con il medico specialista vittima di un'aggressione, ieri sera, all'interno di un reparto dell'ospedale Policlinico di Milano.

"Come si chiede, giustamente, - prosegue Bertolaso - più sicurezza nelle piazze, nelle stazioni e in altri luoghi pubblici, a maggior ragione si deve esigere all'interno degli ospedali, dove nessuno vuole essere preso in carico da un medico che ha l'ansia di essere aggredito. I nostri sanitari devono lavorare con assoluta tranquillità".

