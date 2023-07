Raphael Gualazzi per 'La Milanesiana'

LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, lunedì 24 luglio arriva al Cinelux (Via dala Gesa, 335/b) di Livigno (Sondrio) con una tappa estiva del tour del cantautore Raphael Gualazzi.

L’appuntamento comincia alle ore 21 con i saluti istituzionali di Remo Galli (Sindaco di Livigno) e Sharon Zini (Assessore alla Cultura Comune di Livigno), a seguire Raphael Gualazzi proporrà voce e piano i suoi brani più celebri, oltre ad una ricercata selezione che spazia dal jazz/blues internazionale alle rivisitazioni di repertorio classico. Ci sarà spazio anche per alcuni estratti dal suo ultimo album ‘Bar del Sole’ uscito a giugno 2022, targato Sugar Music e co-prodotto da Vittorio Cosma, in cui Raphael reinterpreta alcuni classici e gemme del più brillante cantautorato italiano. Introduce Elisabetta Sgarbi. Appuntamento in collaborazione con il Comune di Livigno.

Ingresso gratuito su prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-raphael-gualazzi-live-2023-6637487....

