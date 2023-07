Sabato 22 luglio il parco Robinson di Legnano si trasformerà nel palco naturale dello spettacolo “Il segreto degli alberi”, portato in scena dal Teatro dell’Aleph. Elena Mangola, Lina Cazzaniga, Guenda Ronco e Diego Gotti, nello spazio verde della Canazza, narreranno miti e leggende, storie fantastiche e popolari dando vita a vari personaggi che appariranno ai piedi degli alberi del bosco per accompagnare i bambini alla scoperta del mondo vegetale e dei suoi abitanti.

L’iniziativa, che rientra nel programma de “La Bella estate dei bambini”, è il primo degli appuntamenti del calendario estivo che tocca il quartiere Canazza; il successivo è in programma venerdì 28 luglio alle 21.30, sempre al Parco Robinson, con lo spettacolo di Mototeatro “D’altro canto, polifonie dal mondo”, della Compagnia Piccolo Canto. L’inizio dello spettacolo è alle 17.30 e la durata è di un’ora circa. Ingresso libero e gratuito.

