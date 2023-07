A passeggio con il cane

Oltre il 55 % dei milanesi dedica almeno tre ore o più al giorno alle passeggiate con il proprio cane. Questa attenzione verso il benessere dei pet è un segno tangibile di responsabilità e amore che i milanesi dimostrano per i loro animali domestici.

L'Osservatorio Quattrozampeinfiera 2023, la rassegna pet friendly più famosa d'Italia, ha recentemente condotto un'indagine per comprendere le abitudini dei proprietari italiani nei confronti dei loro animali. I risultati dell'indagine, basati su un campione di 9mila intervistati a Milano ha rivelato un dato significativo: la maggioranza dei milanesi dedica del tempo alle passeggiate con il proprio cane.

Inoltre solo il 12% degli intervistati pratica sport con il proprio cane e circa il 40% di loro preferisce la Dog Agility, seguito dalla corsa, Disc Dog e bike Jouring.

I milanesi coinvolgono anche il gatto nelle loro uscite (67%), utilizzando il trasportino nel 75% delle situazioni, affermando che il gatto si sente a suo agio anche all’aria aperta.

“Le passeggiate giornaliere rappresentano un momento fondamentale per il cane, fornendo opportunità di esplorazione, socializzazione e movimento. Investire del tempo anche condividendo attività sportive, oltre a mantenersi in forma, consentono di affinare il feeling col proprio cane” afferma Alessandra Aspesi, Responsabile comunicazione e marketing - Quattrozampeinfiera 2023 riconosce e promuove in ogni tappa l'importanza di stile di vita attivo e salutare per i cani, offrendo loro le opportunità necessarie per mantenere un buon equilibrio emotivo e fisico”.

