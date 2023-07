Fine 2023: 158 nuovi treni

"Entro la fine del 2023 saranno ben 158 i nuovi treni in circolazione in Lombardia. Prosegue il piano di riammodernamento della flotta di Trenord, con un unico obiettivo: maggior efficienza e puntualità del servizio offerto".

"Entro la fine del 2023 saranno ben 158 i nuovi treni in circolazione in Lombardia. Prosegue il piano di riammodernamento della flotta di Trenord, con un unico obiettivo: maggior efficienza e puntualità del servizio offerto". Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, al termine dei lavori della V Commissione 'Territorio, Infrastrutture e Mobilità' del Consiglio regionale.

Nel suo intervento, l'assessore ha ribadito che "Regione Lombardia e Trenord collaborano in totale sintonia. L'impegno comune è garantire agli utenti un servizio di eccellenza. Tutti i dati illustrati dai vertici aziendali e relativi ai primi mesi del 2023 sono positivi: certo, vi sono delle criticità e nessuno vuole nasconderle. In tal senso va interpretata la mia lettera dei giorni scorsi, strumentalizzata da alcune parti politiche. Il mio vuole essere un contributo costruttivo affinché il percorso e il piano di Governo imbastito con l'azienda proceda spedito, per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati".

"Con il nuovo contratto di Trenord - ha concluso Lucente - l'obiettivo è l'aumento di altri 10 milioni di chilometri. Lo si potrà fare se saranno completate le opere infrastrutturali che sono in capo a Rfi".

