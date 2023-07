"Parco: maleducazione e inciviltà"

Altalene danneggiate, rifiuti in vari punti, scritte di dubbio gusto sui giochi dei bambini: non si può dire che il parco di via Piazzi a Nerviano sia stato trattato con i guanti. Ignoti vandali, nel tempo, lo hanno deturpato compromettendone temporaneamente l'utilizzo ottimale da parte dei frequentatori di ogni età.

Altalene danneggiate, rifiuti in vari punti, scritte di dubbio gusto sui giochi dei bambini: non si può dire che il parco di via Piazzi a Nerviano sia stato trattato con i guanti. Ignoti vandali, nel tempo, lo hanno deturpato compromettendone temporaneamente l'utilizzo ottimale da parte dei frequentatori di ogni età. L'appello dell'ex sindaco Massimo Cozzi è chiaro: la situazione non si può tollerare oltre. "Contattato da alcuni residenti - scrive - ho constatato di persona la maleducazione e l'inciviltà di qualche idiota che si è divertito a fare danni oltre a mancare di rispetto al diritto al riposo e alla tranquillità dei residenti". E giù con le macchie nere da cui quest'oasi di verde non dovrebbe mai essere rovinata: "raccoglitore delle pile esauste gettato per terra- prosegue Cozzi - altalente presenti attorcigliate e lasciate appese in alto, rifiuti di ogni genere lasciati per terra, giochi per bambini imbrattati , scritte oscene e bottiglie di birra rotte con cocci di vetro abbandonati pericolosamente per terra". Insomma, la quintessenza dell'incuria. E Cozzi invita quindi a non abbassare la guardia, specialmente in questo periodo nel quale "la presenza fino a tarda notte di un gruppo di ragazzi sta diventando una costante". Si tratta, spiega, di contemperare le esigenze dei giovani di ritrovarsi con il rispetto che si deve a un luogo frequentato da molte persone. "Purtroppo - prosegue - a Nerviano, oltre a questa , esistono simili situazioni di mancanza di rispetto e maleducazione che trascendono, soprattutto in questo periodo". Cozzi mette nel bersaglio anche alcune dichiarazioni del comune dove "si dicono solamente le cose belle che funzionano alla perfezione e dove le cose brutte non esistono". L'ex primo cittadino del Municipio del monastero degli Olivetani conclude manifestando l'impegno a segnalare questi episodi "nelle sedi opportune e all'opinione pubblica locale".

