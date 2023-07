Aperta la raccolta delle manifestazioni di interesse, con finalità di indagine esplorativa, per la concessione in uso, in orario extra scolastico, delle palestre comunali (in tutto 8) e della pista di atletica sita presso la scuola secondaria di primo grado ‘4 Giugno 1859’ di Via Boccaccio.

Aperta la raccolta delle manifestazioni di interesse, con finalità di indagine esplorativa, per la concessione in uso, in orario extra scolastico, delle palestre comunali (in tutto 8) e della pista di atletica sita presso la scuola secondaria di primo grado ‘4 Giugno 1859’ di Via Boccaccio. L’utilizzo degli spazi è previsto per il periodo indicativo da settembre 2023 a giugno 2024.

“L’Amministrazione comunale sostiene l’attività sociale ed educativa delle associazioni sportive che a Magenta sono molto numerose e rappresentano, per molteplici ragioni, un patrimonio importante del tessuto sociale” spiega l’assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello. “Per questo, in un’ottica sussidiaria, vogliamo sostenere le realtà cittadine che contribuiscono a diffondere i tanti valori insiti nello sport. Il Comune di Magenta concede l’utilizzo delle palestre comunali e della pista di atletica alle associazioni, società sportive e privati interessati, recependo in questo modo anche le loro necessità e sviluppando così anche un quadro chiaro della domanda e dell’offerta di sport in Città”.

Possono partecipare al presente avviso esplorativo: le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche; le Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate riconosciute con decreto ministeriale; le Associazioni del tempo libero per lo svolgimento di attività motorie e/o formative, ricreative ed amatoriali di carattere sportivo.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo e indirizzate a Comune di Magenta – Ufficio Sport, piazza Formenti 3, 20013 Magenta e dovranno essere presentate fino al 4 agosto consegnandole all’Ufficio Protocollo oppure tramite posta elettronica certificata a protocollo [at] pec [dot] comune [dot] magenta [dot] mi [dot] it o per posta elettronica a sport [at] comune [dot] magenta [dot] mi [dot] it.

