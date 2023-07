Comazzi sull'assoluzione di Fontana: "Mai avuto dubbi sulla sua innocenza"

L'Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi si dice soddisfatto dell'assoluzione del Presidende Fontana nel cosiddetto 'caso camici'.

“Non ho mai avuto alcun dubbio sull’innocenza del Presidente Attilio Fontana, l’assoluzione è ciò che mi aspettavo e sono molto soddisfatto che tutto sia andato per il meglio. Il Presidente è una persona onesta e per bene, che ha lavorato instancabilmente per la sicurezza dei cittadini”. Lo afferma il capo delegazione di Forza Italia presso la Giunta regionale e assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, in una nota in merito l’assoluzione del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel cosiddetto ‘Caso camici’. “Questa decisione dimostra quanto fosse infondata l’accusa rivolta ad un uomo che durante la terribile pandemia che ci ha colpito ha lavorato senza sosta per la salute dei lombardi” conclude Comazzi.

