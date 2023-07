'La Milanesiana' alla Fondazione Corriere: 'L'uomo, la natura, la città di domani'

‘La Milanesiana’, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva martedì 11 luglio alla Fondazione Corriere della Sera di Milano (Via Rovello, 2) con l’appuntamento dal titolo ‘L’uomo, la natura, la città di domani’.

Alle ore 18.00 presso la Sala Buzzati, dialogheranno Mario Botta, Stefano Mancuso, Venanzio Postiglione, Abraham Verghese.

Seguirà il concerto della giovane violinista Hildegard De Stefano, che ha vestito i panni di Sara nella serie ‘La compagnia del cigno’, e dal pianista eccezionale dalla personalità sincera e coinvolgente Davide Ranaldi.

Ingresso libero su prenotazione dal sito della Fondazione Corriere. L’evento è in collaborazione con A2A.

