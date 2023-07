Nasce l'Asse di Volontariato

All'Ospedale di Saronno è stata siglata un'intesa tra ASST, Croce Rossa e LILT che punta a rinforzare la collaborazione tra le varie organizzazioni di volontariato che operano sul territorio, e che possa fungere da modello per tutta la Regione.

Si scrive ‘Protagonisti del bene a favore dell’ospedale di Saronno’, si legge Asse di Volontariato ed è un patto che è stato presentato ieri, presso l’Aula Morandi del P.O. di Saronno, stretto tra tre importanti player del territorio: Croce Rossa Italiana, LILT e Saronno Point Onlus.

Tramite questo progetto si intende realizzare un’asse di collaborazione puntuale ed efficace tra tre grandi realtà operanti nel settore del volontariato, che quotidianamente offrono supporto ai pazienti dell’ospedale di Saronno nei diversi reparti operativi.

Si tratta, quindi, di un sistema di collaborazione inter-player che permetterà (anche) di mantenere un servizio costante anche in caso di eventuali assenze all’interno delle singole realtà: collaborando strettamente, non si verificheranno interruzioni nell’ambito delle opere di carattere socio-sanitario all'interno del nosocomio.

Inoltre, saranno effettuate alcune migliorie e donazioni a cura di Saronno Point Onlus, quali il rinnovamento dell’ingresso al reparto dedicato Day Hospital oncologico e l’acquisto di nuove strumentazioni per la diagnostica per i reparti che ne hanno maggiore necessità.

Lo scopo di questo Asse di Volontariato è quello di fornire un segnale forte alla cittadinanza, secondo una chiave di lettura che pone l’accento su aspetti positivi e propositivi.

“La Croce Rossa, da 140 anni, è attenta alle esigenze sempre crescenti del territorio saronnese. Sono convinto che lo sviluppo di sinergie tra le Associazioni del III settore sia l’unico modo per poter dare pronta risposta alle varie richieste” afferma il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Saronno Dott. Orlando Chiariello.

“La LILT, da sempre in prima linea in ambito di prevenzione e salute pubblica, prosegue nell’attività consueta di volontariato, mettendo a disposizione di ASST Valle Olona i propri volontari, per necessità in ambito socio sanitario”, sottolinea la Sig.ra Valeria Cozzi, Segretario della LILT, Associazione Provinciale di Varese.

“Il progetto coinvolgerà all’incirca 200 volontari”, spiega il Dott. Mario Busnelli, portavoce di Saronno Point Onlus, “grazie all’intervento sinergico di queste tre realtà presenti sul territorio, saremo in grado di fornire alla cittadinanza un servizio migliore, puntuale e continuativo”.

Presenti alla conferenza stampa anche il Dott. Eugenio Porfido, Direttore Generale ASST Valle Olona, la Dott.ssa Roberta Tagliasacchi, Direttore Medico del P.O. di Saronno e il Sindaco Dott. Augusto Airoldi.

