Alfa Romeo sotto le stelle

L'8 luglio sulle rive del fiume Ticino si potrà godere di un evento unico nel suo genere: le Alfa Romeo storiche dei soci dell’associazione Amici Alfisti Biuke di Varese esposte nel centro di Sesto Calende. Si passerà ad uno splendido tramonto sulle rive del Ticino con la leggerezza di una serata dove oltre alla passione per il Biscione ci sarà quella della musica anni '80 grazie a Radio Village Network. Un connubio scelto dal presidente Daniela per dare ancora più risalto alle autovetture di quell’epoca e far sentire, con tanta nostalgia, ogni partecipante in un’atmosfera di quei mitici anni '80. L’Associazione Amici Alfisti Biuke di Varese è un piccolo museo viaggiante, in quanto tra i Soci si possono ammirare tutte le tipologie di Autovetture Alfa Romeo dagli anni '50 all’ultimo modello anni '80 che è appunto l’Alfa Romeo 164. La storia del marchio Alfa Romeo racconta che la 164 è stata l’ultima autovettura realizzata e costruita dalla casa del Biscione prima del passaggio nel novembre del 1986 al gruppo Fiat. La 164 è anche l’ultima ammiraglia, una grande berlina. La sua linea slanciata e tesa sottolinea l’eleganza inconfondibile di uno stile unico. Ecco perché per l’associazione è importante portare avanti la storicità del marchio del Biscione. L’associazione Amici Alfisti Biuke di Varese non è solo Alfa Romeo storiche ma anche turismo, cultura, storia e (perché no) enogastronomia. "I nostri viaggi non sono virtuali: noi con le nostre autovetture ci rechiamo direttamente in luoghi dove si possono ammirare panorami mozzafiato, dalle montagne ai laghi, ai castelli, ai musei... e assaporare il buon cibo delle zone

dei luoghi visitati".

