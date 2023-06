Prociv: 2,3 milioni di euro

Regione Lombardia ha stanziato 2,3 milioni di euro per prevenire e contrastare gli incendi boschivi. Lo comunica l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

Regione Lombardia ha stanziato 2,3 milioni di euro per prevenire e contrastare gli incendi boschivi. Lo comunica l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. Destinatari dei fondi le Province, la Città metropolitana di Milano, le Comunità Montane, i Parchi regionali e le riserve naturali che hanno competenza in materia di AIB (Anti incendio boschivo).

"Regione Lombardia mette a disposizione - ha detto l'assessore La Russa - anche quest'anno, le risorse necessarie ad enti e associazioni di volontariato per prevenire e contrastare gli incendi boschivi. Lo stanziamento permetterà di acquistare nuovi mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per permettere agli operatori e ai volontari delle 'squadre antincendi boschivi' di lavorare in sicurezza e in modo efficiente".

"Nel ringraziare tutti i volontari di Protezione civile per l'impegno e la dedizione che dimostrano ogni giorno sui diversi fronti emergenziali conclude La Russa - voglio anche ricordare l'importanza della prevenzione in materia di incendi boschivi, in particolar modo nella stagione estiva. A questo proposito invito tutti i cittadini lombardi al rispetto delle norme e ad adottare comportamenti di buon senso. Le regole sono semplici ma fondamentali: non accendere fuochi; non gettare mozziconi di sigaretta o altri rifiuti sul terreno, poiché facilmente infiammabile per via delle temperature estive; fare attenzione nel parcheggiare l'automobile vicino a sterpaglie in quanto la vicinanza con la marmitta calda potrebbe innescare un incendio".

