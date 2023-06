La nuova piscina di Legnano

Presentati il progetto e la proposta di partenariato pubblico privato (PPP) della nuova piscina di Legnano.

Presentati il progetto e la proposta di partenariato pubblico privato (PPP) della nuova piscina di Legnano. Il progetto, risultato di un lungo e assiduo confronto fra l’amministrazione comunale e il soggetto privato proponente, è stato messo a punto alla luce delle tante esigenze cui un’opera destinata a erogare un servizio importante deve rispondere. Il nuovo impianto è stato pensato per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di fruitori, società sportive, corsisti, nuoto libero, famiglie e bambini, che in una piscina, oltre che nuotare, vogliono anche poter trascorrere momenti di relax. Ma una nuova opera, oggi, deve anche soddisfare esigenze legate ai consumi energetici e alla sua sostenibilità, ragion per cui il nuovo impianto è stato progettato per avere un ridotto impatto ambientale e per generare costi ridotti di gestione e manutenzione. Il nuovo impianto garantirà, inoltre, grazie al cambio della zona di ingresso da viale Gorizia a viale Toselli e alla fruizione del parcheggio dedicato su viale Toselli, una migliore accessibilità ai cittadini.

"Con la presentazione del progetto della nuova piscina voltiamo finalmente pagina e diamo una soluzione a un problema che da troppo tempo si trascina per la nostra città – afferma il sindaco Lorenzo Radice - È un progetto che assume un valore particolare perché nasce in un periodo storico difficile per gli impianti natatori, come dimostrano le tante chiusure di piscine in questi ultimi mesi e le tante difficoltà nella gestione. Per questo abbiamo individuato nel partenariato pubblico privato lo strumento più efficace e rapido per realizzare e gestire una struttura complessa che dovrà rispondere alle richieste di un’utenza variegata ed essere sostenibile, nel tempo, in tutti i suoi aspetti. Il nostro è un investimento significativo che va ben oltre questo mandato amministrativo e che punta a dotare Legnano di una struttura moderna e all’altezza del suo rango: una struttura che guarda al futuro. A tutte le persone coinvolte in questo impegnativo percorso va il mio grazie per il grande lavoro svolto".

Aspetti economici e tempistiche - il quadro economico generale dell’intervento è pari a 15 milioni 436mila 144 euro, di cui 2,5 milioni finanziati con risorse PNRR. Il PPP prevede la gestione dei servizi a carico del soggetto promotore per la durata di 20 anni. La formula di partenariato scelta per l’operazione prevede che il privato si faccia carico della costruzione dell’impianto accollandosi tutti i rischi connessi (come il rincaro dei materiali), del rischio di disponibilità, relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, e del rischio operativo derivante dalla gestione: ossia incasserà tutti i proventi dell’attività riconoscendo all’amministrazione comunale un canone annuo di oltre 207mila euro iva inclusa. Le tempistiche dell’intervento impongono di bandire la gara per la costruzione e la gestione dell’impianto entro il 30 giugno, prevedono l’avvio dei lavori nei primi mesi del 2024 e l’inizio del collaudo dell’impianto a inizio 2026. Soltanto a seguito del collaudo dell’impianto l’amministrazione comunale comincerà a versare le rate del leasing. In base agli accordi l’amministrazione potrà decidere di estinguere il leasing in qualsiasi momento senza pagare penali.

Aspetti tecnici - il progetto prevede:

- La costruzione di un fabbricato destinato al nuovo impianto natatorio coperto comprensivo di due vasche per il nuoto da 25 metri, di 8 e 4 corsie rispettivamente, di una vasca bambini, di una tribuna da oltre 200 posti e dei servizi di supporto, fra cui spogliatoi e punto di ristoro. Questo edificio sarà collocato nella parte del giardino verso viale Toselli e avrà una prestazione energetica del 20% inferiore alla soglia fissata per gli edifici a consumo energetico molto basso (NZEB), in quanto finanziato con fondi PNRR.

- La riqualificazione della vasca olimpionica, dove troveranno spazio quattro corsie per il nuoto, la parte relax e lo spray park con i giochi d’acqua per i bambini

- Le demolizioni della vasca ludica con toboga e della vasca da 25 metri scoperte, del chiosco utilizzato come bar estivo

- La demolizione dei fabbricati con le vasche da 25 metri e gli spogliatoi annessi

- Il rifacimento del parco estivo con nuovi spazi a verde che prospetteranno su viale Gorizia

- La fruizione del parcheggio su viale Toselli con la realizzazione di opere per migliorare l’attraversamento pedonale sul viale stesso e la realizzazione di un’area di accesso diretta all’impianto dedicata alle persone disabili e ai mezzi di soccorso

La sequenza dei lavori prevede la realizzazione del nuovo edificio per le piscine coperte, le demolizioni dei fabbricati e delle due piscine scoperte, il rifacimento del parco estivo e la riqualificazione della vasca olimpionica.

